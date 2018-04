En décembre 2016, à la veille d’un match amical entre le RWDM et l’Union, les frères Cabeke nous confiaient déjà qu’ils rêvaient d’un jour évoluer à nouveau ensemble avec le maillot du RWDM sur les épaules. Quelques mois plus tard, lorsque Geoffrey a quitté l’Union pour prendre la direction du stade Machtens et y retrouver son frère, une partie du rêve se réalisait. Pour qu’il le soit tout à fait, ils voulaient vivre un titre ensemble.