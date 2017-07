Comme il en a l’habitude, le RWDM a établi ses quartiers à Knokke pour un stage de présaison intensif. Au programme, des séances d’entraînement intensives, du teambuilding et ce samedi, un premier match amical face au FC Knokke.

Contre une équipe promue en D1 amateurs, Drazen Brncic a fait tourner l’ensemble de son effectif (hormis Mbuba blessé), l’occasion de donner sa chance à tout le monde, dans un groupe où la concurrence sera rude.

On a eu droit à quelques satisfactions, notamment du côté des nouveaux avec, principalement, Bova et Ba très remuants et plein d’envie, un Timmermans patron de la défense, un Geoffrey Cabeke entreprenant sur son flanc gauche ou encore les bonnes surprises comme Mabika ou Jonckheere.

Si la défaite (2-0) fut au bout, l’essentiel n’était pas là pour Drazen Brncic. "Je ne suis pas satisfait du résultat, car je n’aime pas perdre, mais il faut le relativiser, car il intervient après quatre jours à peine de travail. On a alterné d’excellentes choses, notamment dans le secteur offensif, et puis d’autres moins bonnes, comme ces nombreuses pertes de balle, confie le coach. J’ai vu certaines choses travaillées à l’entraînement et ça me fait plaisir. Mais si on a des ambitions, il faut pouvoir s’améliorer."

finalement, Brncic a apprécié le comportement de son groupe durant ce stage. "Je suis très satisfait du stage, car on a pu mettre certaines choses en place et on a pu vivre ensemble pendant plusieurs jours, ce qui a permis à tout le monde de faire connaissance."

Rentrés à Bruxelles ce dimanche, les joueurs reprennent déjà le chemin des entraînements ces lundi et mardi avant un second match amical mercredi à Ganshoren.