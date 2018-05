Trois exclusions et un penalty, la rencontre entre Liégeois et Carolos aura été animée.

En supériorité numérique et devant au marquoir, on pensait les Liégeois déjà qualifiés quand le coup franc de Sidibe surprenait Matthys et remettait les deux équipes à égalité, à seulement quatre minutes de la fin. Les Liégeois loupèrent en effet plusieurs fois l’occasion de tuer le match. Peu après la pause, Kenne récupéra le cuir dans les trente mètres visiteurs, s’appuya sur un coéquipier et enfin frappa victorieusement. Ce même Kenne fut tout près de doubler la mise, cinq minutes plus tard, alors que la pression locale s’intensifiait. A dix minutes du terme, Giargiana, seul au second poteau, loupa ensuite la balle de match, sa frappe étant repoussée sur la ligne. De quoi nourrir des regrets quand on sait que Jiyar avait déjà perdu son duel avec le gardien visiteur, après seulement sept minutes de jeu.

Poussés aux prolongations par une équipe de l’Olympic très courageuse, les hommes de Dante Brogno poursuivirent leur domination. Leurs tentatives étaient cependant trop brouillonnes que pour tromper Moriconi. Pour avoir gagné du temps, Palmeri reçut une seconde carte jaune et laissa l’Olympic à neuf unités. Dans la foulée, c’est Electeur qui se fit exclure, pour une intervention très rugueuse (105e). La tension montait encore d’un cran et l’agressivité prenait le dessus sur le football. A peine la partie reprise, l’arbitre sifflait un penalty en faveur des locaux. Vandebon ne se posait pas de question et envoyait le ballon puissamment dans les filets carolos (2-1). La victoire est finalement logique, sur l’ensemble de la rencontre, mais elle aura mis beaucoup de temps à se dessiner.

RFC Liège : Matthys ; Kenne, Vandebon, Winandts, D’ostillio ; Carratta, Electeur, Jiyar ; Bruggeman (113e Massa), Dheur (79e Giargiana), Dethier (86e Mombongo).

Olympic : Moriconi ; Palmeri, Sarkic, Durieux, Kaminiaris (57e Mangunza) ; Gorry, Kalincik, Indenge (72e Diakhaby) ; Henri, Haddad (66e Sidibe), Jatta.

Arbitre : M. Crul.

Avertissements : Dheur, Durieux, Indenge, Sarkic, D’Ostollio, Haddad.

Exclusions : 80e Kalincik (2j), 101e Palmieri (2j), 105e Electeur.

Les buts : 58e Kenne (1-0), 86e Sidibe (1-1), 107e Vandebon (2-1 sur pen.)