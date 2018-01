Découvrez tous les résultats de la D2 Amateurs.

Ciney – Meux: 1-1

Meux. Beaucoup d'engagement et peu de spectacle dans ce derby namurois. Meux a tenté d'emballer la rencontre mais Ciney, bien en place, n'a rien concédé. La première mi-temps a été particulièrement pauvre en occasion. Eloy a frappé une fois au dessus pour Ciney à la 9e et Lecomte une fois à côté à la 13e tandis que Vilano, pour Meux, a placé le cuir à côté du but de Salmon à la 12e. Puis, plus rien jusqu'à la 32e, moment choisi par Bojovic pour envoyer un coup-franc plein axe des 30m en pleine lucarne.

Devant au score, les Cinaciens ont misé sur la contre-attaque mais ne sont pas parvenus à conserver leur avantage. L'égalisation est tombée peu avant l'heure de jeu. Van Hyfte déviait une rentrée en touche de la tête pour Smal bien placé dans le grand rectangle. Cette égalisation a permis de débrider un peu la seconde période. Quatre minutes plus tard, une frappe déviée de Lecomte touchait la barre de Paulus. Mais ce sont bel et bien les Verts qui ont eu la main mise sur cette 2e mi-temps, sans toutefois jamais réussir à passer devant.

Les buts : 32e Bojovic (0-1), 59e Smal (1-1)

MEUX : Paulus ; Azzoui, Boreux, Dachelet, Demaerschalk ; Vilano (74e Katalay), Otte (86e Joannes), Palate, Van Hyfte, Smal ; Paquet (66e Lempereur)

CINEY : Salmon ; Eloy, Bojovic, Fiasse, Dion ; Mohimont, Etienne, Lecomte (89e Sbaa), Dujardin (53e Jadot) ; Pape (75e Besson), Tshiala

Avertissements : Etienne, Tshiala

Arbitre : M. Willems





RWDM - REAL: 2-1

Face à une équipe qui lui avait donné du fil à retordre au match aller, le RWDM a éprouvé les pires difficultés à venir à bout de l’Entente Acren Lessines.

Bova avait bien ouvert la marque sur penalty au bout de 13 minutes mais les absences de joueurs comme Liard, Brouckaert et Cabeke se faisaient sentir avec un jeu bien moins alléchant que lors des semaines précédentes dans le chef du leader.

La REAL égalisait même au retour des vestiaires et ce n’est que sur un corner repris par Ngangue à 13 minutes du terme que le RWDM reprenait les devant et assurait une toute petite victoire.

RWDM: Sadin, Rivituso, Haidara, Timmermans, G. Cabeke (81e Jonckheere), Mabika, Simon (61e Ba), Ngangue, Cissé, Bova, Damblon (75e Ngangue).

REAL: Chalon, Mayele, Smars, Teirlinckx, Merckaert, Rastoll, Aragon (81e Dessart), I. Diaw, Hakim (46e C. Diaw), Sakanoko.

Arbitre: M. Liégeois.

Avertissements: Varez,

Les buts: 13e Bova sur pen. (1-0), 47e Rastoll (1-1), 77e Ngangue (2-1).





DURBUY – WALHAIN 1-3

DURBUY : Genchi, Vuza, Bernard (75e Godfroid), Rasquin, Wanderson, Bury, Fransquet, Jo.Jadot (30e Hay), Nézer, Mathieu, Laloux.

WALHAIN : Belin, Tietcheu, Legrand (84e Wenin), Bakala, Martin, Ngandu (66e Provost), Chalal (86e Sefgjini), Rosy, Guilmot, Salumu, Nicaise.

ARBITRE : A.Winski

Avertissements : Wanderson, Guilmot, Nicaise, Rosy.

Exclusion : Wanderson (81e), Rosy (90e)

Les buts : 26e Tietcheu (0-1), 46e Chalal (0-2), 75e Wanderson (1-2), 90e Nicaise (1-3)

Une seule équipe sur le terrain durant nonante minute et c’est donc logiquement que Walhain s’est imposé. Les Brabançons prirent l’avance peu avant la demi-heure de jeu par Tietcheu qui avait quitté son poste de défenseur pour aller placer une tête imparable sur coup-franc (0-1). Juste avant la pause, Chalal doublait l’avance des siens au terme d’une reconversion rapidement menée (0-2). Durbuy se relançait à un quart du terme par Wanderson mais ce dernier se faisait exclure quelques instants plus tard. Le dernier but de la soirée tombait dans les arrêts de jeu et il était en faveur des joueurs de Walhain qui signait un premier succès en 2018 après une fin de premier tour difficile. A Durbuy, la mentalité a clairement fait défaut et ce n’est pas la première fois cette saison. V.Gof





Olympic - Rebecq: 2-2

Rebecq a profité de deux corners pour faire la différence. Frise a marqué deux buts identiques. L'Olympic a gaspillé. Les réalisations de Palmeri et Jatta ne rapportent qu'un point.

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Herbecq, Durieux, Henri, Fixelles, Cordaro.

Buts : 20e Frise (0-1), 23e Palmeri (1-1), 51e Jatta (2-1), 58e Frise (2-2)

Olympic : Moriconi; Meo (72e Indenge), Palmeri, Durieux, Sarkic (78e Sidibe), Vanhorick ; Diakhaby, Giorlando, Roman (82e Gorry); Henri, Jatta.

Rebecq : Figys; Verstraeten, Verhaeren, Frise, Mendez ; Herbecq, Cordaro, Hospied, Fixelles (85e Nahimana) ; Atye, Kore.