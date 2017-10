Division 1 Amateurs

Châtelet - Dender 1-2

Division 2 Amateurs Nos journalistes étaient au quatre coins de la Wallonie pour suivre le football amateur ce dimanche. Voici les résumés, les résultats et les classements de division 1 et 2 Amateurs !

Les Loups n’ont pas trouvé le moyen de conserver leur avantage. Malgré une prestation solide, ils ont essuyé un revers. Cette défaite fait mal, au décompte final. Pourtant, Manzinga pensait avoir fait le plus dur. Mais Bogaerts égalisait trop rapidement. M’Barki offrait, lui, la victoire à ses couleurs.

Châtelet : Aromatario, Lella, Verelst (75e Khaida), Castellana, Vanderbecq (33e Mvulubundu), Ladrière, Lorenzon (62e Lambert), Mucci, Charlier, Thibaut, Manzinga.

Dender : Van Gerven, Nicaise, Caignau, M’Barki, Morais De Almeida, Rafi (88e Pe), Cocchiere (75e Aalhoul), Figys, Meeus, Sterckx, Bogaerts.

Arbitre : M. Crul.

Avertissements : Lella, Charlier, M’Barki, Figys.

Les buts : 76e Manzinga (1-0), 79e Bogaerts (1-1), 86e M’Barki (1-2)

Tous les résultats et le classement de division 1 Amateurs





Division 2 Amateurs

Walhain - Sprimont-Comblain 0-0

Trop brouillon en première mi-temps, Walhain sortit des vestiaires avec de meilleures intentions et plus de justesse dans son jeu. Cette domination se traduisit par plusieurs occasions, mais tant Chalal que Moors perdirent leur duel face au portier Liégeois. A force de gaspiller, les locaux furent tout près d’encaisser, mais la frappe de Serme était contrée, puis le corner rentrant de Fransolet sauvé par Belin.

Le score nul est finalement logique, après une rencontre très moyenne.

Walhain : Belin ; Tietcheu, Salumu, Bakala ; Legrand (82e M. Pletinckx), Martin, Wénin (75e Bellia), Guilmot ; Chalal (82e Sefgijni) et Moors.

Sprimont : Delbouille ; Manzo, Nsingi (60e Mbazoa), Vinaimont, Pezzin ; Bertrand, Mbenti, Fransolet ; Brounou, Matafadi (88e Tilkin), Serme (80e Mavula).

Arbitre : M. Baton.

Avertissements : Moors, Wénin, Pezzin, Manzo, Fransolet.

Solières - Ciney 1-1

C’est de manière flattée que les Soliérois menaient au score sur un but peut-être entaché d’une position de hors-jeu. Après le repos, les Cinaciens égalisaient méritoirement. De quoi satisfaire Michel Renquin, le futur coach, présent à Solières.

Solières : Pire; Toussaint, El Guendi, Diakhate, Gendarme; Bourard, Benothman, Dethier (60e Czagiel), Papassarantis, Diakho; Rossini (64e Segniagbeto)

Ciney : Salmon; Dion, Fiasse, Bojovic, Eloy; Guiot (46e Sidy), Etienne, Colinet, Lecomte, Jadot (79e Mohimont) ; Tshiala.

Arbitre : M. Fabris

Avertissements : Czagiel; Tshiala, Colinet, Fiasse

Rebecq - RWDM 0-3

Les Rebecquois tentaient d’emblée de surprendre leurs hôtes, mais les essais de Di Lallo, Koré et Wallaert ne surprenaient pas Sadin, alors que Hospied galvaudait la plus belle occasion des siens en envoyant une volée juste à côté du but molenbeekois. Les visiteurs trouvaient progressivement leurs marques et concrétisaient leurs deux premières occasions via Broukaert et Cissé. Le reste n’était plus, pour eux, que gestion. Et avec un peu plus de concentration et de précision dans le dernier geste, l’addition aurait pu être encore plus lourde, même si Rebecq ne méritait pas non plus la raclée, tant l’équipe de Luigi Nasca a fait preuve d’un état d’esprit positif dans cette partie.

REBECQ : Faidherbe ; Verstraeten, Frise, Leclercq, Cordaro ; Verhaeren (63e Herbecq), Hospied (63e Fixelles), Wallaert (78e Mendez), Di Lallo ; Attye, Koré.

RWDM : Sadin ; A. Cabeke, Timmermans, Rivituso (85e Petitpretz), G. Cabeke ; Masika, Liard, Cissé, Brouckaert ; Bova (90e Ba), Mbuba.

ARBITRE : M. Willems.

AVERTISSEMENTS : Attye, Brouckaert, Mbuba.

LES BUTS : 28e Brouckaert (0-1), 37e Cissé (0-2), 90e + 3 Timmermans (0-3).





REAL - Hamoir 4-2

Dominateurs, les Acrenois ouvraient méritoirement le score, avant que les Liégeois n’égalisent sur penalty. Mayele redonnait l’avance aux siens juste avant la pause d’un magnifique rétro. Hamoir recollait à nouveau au score via Timmermans, mais Houzé et Mbaye offraient un succès important aux Hennuyers.

REAL : Chalon ; Mayele, Smars, Terlinckx, Aragon (67e Merckaert) ; Houze, Rastoli (70e Franquin), Toussaint, Coulibaly ; Mbaye, Sakanoko (85e Dessart).

Hamoir : Biersard ; Timmermans, Farina, Legros, Lahaque ; Jacquemart (63e Lakaye), Doneux, Lecerf (62e Yilmaz), Dessart, Amrous ; Saglam.

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Chalon, Doneux, Smars, Merckaert, Amrous, Mayele.

Les buts : 8e Mbaye (1-0), 22e Dessart sur pen. (1-1), 45e Mayele (2-1), 69e Timmermans (2-2), 72e Houze (3-2), 88e Mbaye (4-2).

Tous les résultats et le classement de division 2 Amateurs