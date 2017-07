Après deux premières prestations plutôt moyennes, notamment mercredi à Ganshoren, les joueurs du RWDM devaient déjà se racheter auprès d'un Drazen Brncic toujours aussi exigeant. Le message semble être passé puisque les Molenbeekois ont livré une prestation plus convaincante, avec quelques phases de jeu intéressantes.

Certes ils affrontaient une modeste formation d'Assez-Zellik évoluant dans les séries provinciales, mais ils en ont profité pour faire le plein de confiance en trouvant le chemin des filets à six reprises (Brouckaert, Cissé, Bova 2x, Laurent et Ngangue), malgré les absences de Ba et Mbuba, toujours blessés.

Prochaine rencontre, toujours amicale, mardi face au Lierse.