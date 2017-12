Aux Francs Borains, après l'annonce surprise du départ d'Alain Battard la semaine dernière, c'est une autre nouvelle inattendue qui est tombée jeudi soir : Roland Louf est devenu le nouveau directeur général du RFB.

Pour terminer l'année en beauté, les dirigeants borains avaient convié la presse pour présenter leurs vœux en vue de l'année nouvelle. À la clé, deux annonces importantes sont ressorties de ce rendez-vous.

La première, c'est le remplacement d'Alain Battard par Roland Louf. "Le RFB confirme la volonté du projet Horizon 2022 en s'encadrant d'une structure professionnelle", a communiqué le club. Seconds au classement, derrière la RAAL La Louvière, les Borains démontrent plus que jamais leurs ambitions et, comme mentionné en début de saison, souhaitent atteindre La D1 amateurs d'ici trois ans.

La seconde annonce de taille, c'est l'arrivée d'un nouveau partenaire principal. En effet, le groupe Putman, actif dans l'électrotechnique et la mécanique, a confirmé son engagement auprès des pensionnaires du stade Vedette. Plus que jamais, la suite de l'exercice s'annonce palpitante et la lutte pour le titre entre les représentants du Centre et du Borinage risque de faire rage jusqu'à la fin de la saison.