Les Louviérois ont battu le Leo 2-0 et évolueront en D2 amateurs la saison prochaine.

Le Raal avait besoin d'une unité pour valider son titre en D3A amateurs ce dimanche, face au Léo.

Prudente, la Raal n'a pas voulu se jeter vers le but d'Hatefi mais si la domination était bien là récompensée par un but de Roulez, les Loups restaient à la merci d'un but bruxellois d'autant que La Louvière était réduite à 10.

Heureusement, Falzone d'un petit lob offrait la victoire et le titre aux Louviérois devant au moins 5000 supporters au Tivoli.

© Dumont



Raal: Dewolf; Van Ophalvens, Samutondo, Jonckheere, Bombart; Mouton, Vanhecke, Franco (65e Falzone), Phirri, Zidda (77e Wauters) Roulez (84e Buscema).

Leo: Hatefi; Van De Walle, Keh Morel, Eyenga, Aydouni, Rhozali, Litu (80e Dano), Eckelmans, Marino, Angeli (80e Burgo), Sow (32e Labiad)

Arbitre: M. Vinche.

Avertissements: Aydouni, Phirri.

Exclusion: 70e Phirri (2 j.)

Les buts: 19e Roulez (1-0), 75e Falzone (2-0).