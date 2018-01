Des repreneurs potentiels ont décidé de collaborer pour la suite des démarches.





Et l'évolution semble positive. "L’UR Namur a poursuivi hier et ce jour les entretiens avec les repreneurs ayant marqué un intérêt pour le club. Les entretiens furent constructifs. Les deux repreneurs potentiels ont décidé de collaborer ensemble pour la suite des démarches. Une deuxième phase va démarrer à partir de ce 4 janvier 2018 où tous les intervenants internes et externes au club seront vus lors d’entrevues dans les prochains jours.





Une reprise n’est donc pas officiellement actée mais le processus se poursuit dans ce sens et c’est vers les personnes concernées en interne et en externe que l’accent sera donné dans les prochains jours », a indiqué le club ce jeudi par voie de communiqué.

Sans homme fort depuis plusieurs mois suite au départ de Lucien Roméo et dans l'impossibilité de payer ses dettes, l'UR Namur est à deux doigts de disparaître. Mais depuis plusieurs semaines, des repreneurs potentiels français et allemands ont manifesté leur intérêt pour reprendre le club. Des discussions sont d'ailleurs en cours à ce sujet.