Les Louviérois ont battu le Leo 2-0 et évolueront en D2 amateurs la saison prochaine.

Le Raal avait besoin d'une unité pour valider son titre en D3A amateurs ce dimanche, face au Léo.

Prudente, la Raal n'a pas voulu se jeter vers le but d'Hatefi mais si la domination était bien là récompensée par un but de Roulez, les Loups restaient à la merci d'un but bruxellois d'autant que La Louvière était réduite à 10.

Heureusement, Falzone d'un petit lob offrait la victoire et le titre aux Louviérois devant au moins 5000 supporters au Tivoli. “Ca fait trois jours que j’en rêvais. Mon but, je force un peu cette situation, le défenseur la prend après le rebond, je me dis d’aller au bout et de lobber. Je n’ai même pas vu la balle rentrer, j’ai entendu les gens crier”, rigolait Gianluca, le transfuge hivernal venant de l'autre club de la Ville, La Louvière-Centre. “Ma hantise était qu’on passe à côté mais ce titre est mérité. Je suis si heureux pour tous ces gens. Je connais la D2, je sais ce qu’il nous attend.”





© Dumont







Réactions

Mickaël Jonckheere (capitaine): “C’est une grande libération, je suis fier de mes gars tant on a travaillé cette saison. On mérite ce titre. Pourtant, peu y ont cru au tout début de saison.”

Frédéric Taquin (T1): "On a été en tête une grande partie de la saison. Qu’importe l’adversaire, on s’est toujours battu. Terminer avec 2-0 à la maison, un 12/12 et devant ce stade plein : je n’ai pas de mot pour décrire ce que je ressens."





La fiche du match

Raal: Dewolf; Van Ophalvens, Samutondo, Jonckheere, Bombart; Mouton, Vanhecke, Franco (65e Falzone), Phirri, Zidda (77e Wauters) Roulez (84e Buscema).

Leo: Hatefi; Van De Walle, Keh Morel, Eyenga, Aydouni, Rhozali, Litu (80e Dano), Eckelmans, Marino, Angeli (80e Burgo), Sow (32e Labiad)

Arbitre: M. Vinche.

Avertissements: Litu, Phirri, Jonckheere, Falzone.

Exclusion: 70e Phirri (2 j.)

Les buts: 19e Roulez (1-0), 75e Falzone (2-0).





