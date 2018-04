Farese et Martinato ont pris la porte; Hazard, Begasse et Lansmanne doivent sauver la saison alors qu'il ne reste que deux matches à jouer

On s'attendait dimanche à apprendre ce genre de nouvelle. Juste après la déroute, une nouvelle fois, face à l'Entente binchoise (0-3), on avait tous pu apercevoir une sorte de conseil réunissant la direction et le staff. Les mines étaient graves en raison évidemment de la difficulté dans laquelle les Brainois se sont installés, n'étant plus que barragistes en D3 amateurs et n'ayant plus du tout leur sort entre leurs mains.

D'ordinaire souriant et prêt à tout relativiser, le ton de Giuseppe Farese au moment de parler à la presse était pourtant plus grave et alarmiste cette fois.

Deux jours plus tard, la décision est tombée: Giuseppe Farese et Daniele Martinato ne termineront pas la saison. Le duo qui avait pourtant réussi l'exploit de faire monter l'équipe de la P2 à la D3 amateurs en deux saisons a été remplacé par un trio composé du père Hazard - Begasse - Lansmanne, soit trois noms qui doivent créer un électrochoc pour n'avoir aucun regret dans deux matches...

Avant de trouver un successeur... Jean-Louis d'Acchille, qui sera totalement libre dans deux matches, connait très bien la maison. Dimanche, on a aussi aperçu Stéphane Monnier, remplacé par Gordillo en cours de saison à Soignies, au Sans Fond...