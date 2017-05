En début de saison, tout le monde avait fait du RWDM le grandissime favori pour le titre. Au final, ce sacre, les Molenbeekois l’ont remporté à la différence de buts, terminant à égalité de points avec Rebecq. La faute à un parcours fait de hauts et de bas, face à des équipes qui ont à chaque fois donné leur vie pour tenter de faire plier le grand RWDM. Retour sur cette saison riche en suspense, avec cinq dates qui ont marqué ce championnat.



29 octobre : première défaite face à Rebecq

Le dernier match de la première tranche oppose Rebecq, alors en tête, et le RWDM, deux unités derrière. La rencontre se dispute au stade Leburton de Tubize. Le public est présent en masse pour l’occasion, les Molenbeekois sont déterminés à reprendre la tête du championnat. Mais dans une partie marquée par l’exclusion de Somé et une bonne prestation locale, Rebecq s’impose, remporte la tranche et s’isole en tête avec cinq points d’avance.



21 novembre : Rits s’en va, Brncic débarque

Deux jours après un partage face au Léopold (3-3) et deux points à nouveau perdus, Christian Rits décide de remettre sa démission, pour le bien du club, pour tenter de provoquer une réaction auprès du groupe. Trois jours plus tard, Drazen Brncic, qui avait permis à l’Union d’accéder à la D2, est nommé. Un véritable tournant dans la saison du RWDM puisque dès son premier match, il remporte un duel au sommet aux Francs Borains et enchaîne alors dix victoires de suite, reprenant au passage les commandes du championnat. C’était le 8 janvier, avec une victoire à Manage.



5 mars : tout s’écroule à Wavre et puis face à Rebecq

Depuis quelques semaines, le RWDM perd de sa superbe. Les prestations ne sont guère convaincantes et les victoires sont de plus en plus difficiles à aller chercher, comme celle acquise de justesse (2-1) face à Profondeville. Ce qui devait arriver, arriva alors le 5 mars, avec cette claque prise à Wavre (6-3). La défaite a laissé des traces et le RWDM perd la tête une semaine plus tard avec un nouveau revers face à Rebecq. Le championnat est relancé.



9 avril : de l’enfer au paradis

Le samedi 8 avril, le RWDM partage l’enjeu face aux Francs Borains. Si la prestation a été convaincante, tout le monde semble abattu, résigné. Rebecq va s’envoler vers le titre, d’autant qu’il affronte Waterloo le lendemain. Mais à la surprise générale, les Waterlootois parviennent à battre les Rebecquois, permettant aux Molenbeekois de reprendre la tête, grâce à une meilleure différence de buts.



30 avril : le titre, 27 ans plus tard

Le RWDM a battu Waterloo une semaine plus tôt, il ne manque plus qu’une victoire face à Tournai pour décrocher le titre. Sur le terrain, Brouckaert, Surdu & Co rassurent rapidement tout un stade qui explose au coup de sifflet final. Le RWDM décroche le sacre, 27 ans après son dernier titre, et accède à la D2 amateurs.