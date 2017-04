Cela fait deux ans et demi que Thierry Dailly et son équipe se battent pour faire (re) vivre le RWDM. Les premiers mois ont été très difficiles, il a fallu convaincre les sponsors, les autorités communales, se battre pour prouver que ce retour du grand RWDM ne serait pas qu’un feu de paille. Deux ans et demi plus tard, à force de travail, les dirigeants molenbeekois ont prouvé le sérieux d’un travail dont plus personne ne doute aujourd’hui. Le RWDM est bel et bien de retour et ce dimanche, à l’occasion du match pour le titre de D3A amateurs face à Tournai, le stade Machtens va vibrer, comme à ses plus belles heures.



Thierry Dailly, on attend 6.000 personnes ce dimanche au stade. Qu’est-ce que ça vous inspire ?

"C’est magnifique. Je n’aurais jamais osé imaginer ça lorsque le 8 juin 2015, tout a failli s’arrêter. Mais près de deux ans plus tard, on se retrouve à jouer un match pour le titre, avec un engouement énorme. Je ressens un sentiment indescriptible, quelque chose que je n’avais encore jamais connu dans ma carrière, que ce soit en tant que joueur ou en tant que dirigeant. C’est une satisfaction énorme et j’espère que ce dimanche, on pourra laisser exploser nos émotions."



Mais rien n’est encore gagné…

"Nous ne sommes pas encore champions. Ce titre, on devra aller le chercher car on ne nous fera pas de cadeau, comme ce fut le cas tout au long de la saison. Je sens toute cette excitation autour de ce match, pour ma part, je dois rester rationnel et réaliste, je dois gérer mes émotions."



Ces 6.000 supporters présents au Machtens, c’est une consécration pour tout votre travail ?

"On peut dire que c’est la consécration de deux ans et demi de travail. Depuis octobre 2015, je pense aux trois couleurs de notre club 24 heures sur 24. Le RWDM, c’est ma vie."



On voit souvent les supporters vous remercier lors des matches. On suppose que c’est une grande fierté ?

"Ce que nous vivons aujourd’hui, c’est exactement ce que j’avais en tête lorsque j’ai voulu relancer le RWDM. Ma plus grande satisfaction, c’est de voir ces gens heureux d’être au stade, de sentir ce Machtens vibrer à nouveau, affichant fièrement ses trois couleurs. C’est ça qui me motive, c’est pour ça que j’ai lancé ce projet, pour revivre de telles émotions."



Le combat a été long, mais il ne semble pas terminé ?

"Personne ne peut imaginer ce qu’on a vécu durant ces deux années. Grâce au travail de chacun, à l’investissement de chaque joueur, nous avançons mais nous devons encore nous battre. Nous sommes un club de D3 amateurs avec une structure de D1. Mais le RWDM n’a jamais été un club comme les autres."