En coupe de Belgique, les Mosans ont franchi l’obstacle verviétois sans forcer.

Privés de cinq titulaires en puissance (Pirnay, Rupcic, Heptia, Olondo et Licour), les Mosans (D3) n’ont pas fait traîner les choses face aux Verviétois (P2). Grâce à un Gendebien (photo) diablement et triplement efficace, le match était plié après 22 minutes. « On a fait ce que l’on devait faire, en abordant ce match avec le plus grand sérieux. » Car les Hutois se méfiaient des joueurs techniques adverses, de surcroît habitués à évoluer sur synthétique.

"Le plus important était de se qualifier", reprenait le T1 hutois. « Maintenant, le déroulement de la rencontre nous a permis de gérer les petits soucis physiques rencontrés par Tailleur, Esser et Nawezi. » Contre l’UCE Liège, au prochain tour, seul Pirnay sera disponible.

HUY: Barrettara, Nawezi (76e Frantim), Tailleur (78e Ronveaux), Cavillot, Konsdorff, Esser (66e Hotton), Restiglian, Memeti, Jérosme, Gendebien, Busarello.

ETOILE VERVIETOISE : Mohamed, Bariskan (63e Driesen), El Harmouchi, El Marzak, Elhardachi, Salef (63e Souala), Massafi (73e Bongama Dende), Under, Ayvazoglu A., Ayvazoglu K.

Les buts : 11e, 20e et 22e Gendebien (3-0), 65e Memeti (4-0)

Carte jaune : Under

Arbitre : M. Moise