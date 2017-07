Tilleur s’est présenté ce samedi en fin de matinée

Après une séance matinale (entraînement à 9h), les Tilleuriens se sont retrouvés autour de la table afin d’assister à la présentation officielle de l’équipe, version 2017-2018. Avant de dîner ensemble, les joueurs ont écouté le discours des dirigeants.

Et notamment du directeur sportif, Quentin Falcione. « La saison dernière ne nous a pas donné satisfaction, on a donc renouvelé une grosse partie de l’équipe. Afin de procéder à un recrutement adéquat, on a pris en compte trois paramètres : la qualité (avec des joueurs ayant évolué plus haut), l’âge (rajeunir les cadres afin de travailler sur le long terme) et la mentalité. »

Éliminés au premier tour du tour final (par Verlaine), les Métallos ne veulent plus de cette compétition aléatoire. Leur objectif est unique : rejoindre la D2 amateur directement. « On est convaincu d’avoir construit une équipe compétitive avec pas mal de profils différents », reprend Quentin Falcione. « Le comité sera exigeant, on ne veut plus tomber dans la facilité comme l’an dernier. Cette année, on veut atteindre l’objectif fixé. On veut gagner le championnat. Pour y parvenir, il faudra du travail, de la rigueur, de la discipline et des lignes de conduite claires. On veut y arriver. »

Aux neuf nouveaux joueurs (voir photo) à confirmer la qualité du recrutement (Kinif, Gerstmans, Beltrame, Janin, Meunier, Saccio, Sarr, Stoffels et Zennaro) et à Christophe Kinet à mettre en place la meilleure équipe et à tenir tout son groupe éveillé au cours des neuf mois de compétition…