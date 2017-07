La commune a toujours soutenu Tilleur. Aujourd’hui encore, elle prend en charge les frais de fonctionnement (entretien, électricité….) de Buraufosse. Et, dans un proche avenir, c’est le site des jeun es et des terrains d’entraînement de l’équipe fanion, sis au Bonnet, qui va faire l’objet de travaux d’amélioration.

« Il existe en effet un projet sportif d’agrandissement via la construction d’un nouveau bâtiment dans le prolongement de celui existant », explique Michel Françus, échevin des Sports et de l’Enseignement à Saint-Nicolas. « Six nouveaux vestiaires y sont prévus au rez-de-chaussée. À l’étage prendront place des bureaux, une salle de fitness, une salle de massage et une salle polyvalente. Le tout pour un montant de 700.000€.

On espère bien voir les travaux débuter au printemps 2018. » Les changements politiques actuels à la Région Wallonne (qui prend à sa charge 75% du montant des travaux) ralentissent un peu le dossier. Même si tous les plans ont été acceptés, il manque encore la signature…

À plus long terme, l’Échevin ne désespère pas installer un second terrain synthétique. "Vu l’affluence croissante chez les jeunes, il serait le bienvenu."