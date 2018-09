Un premier point pas volé

Châtelet Alost. 1-1

Farciennes- Long round d'observation durant les 25 premières minutes pendant lesquelles les occasions étaient rares dans les deux camps. Les locaux hériteront pourtant d' une superbe opportunité que Galvez galvaudera. Peu a peu toutefois Châtelet prendra l'ascendant mais sera puni sévèrement sur un des rares contres alostois.

En seconde période, Alost défend avec une relative maîtrise son viatique , sort sporadiquement et hérite à l'heure de jeu, d' un coup de réparation que Moriconi détourne avec brio. Les Hennuyers tentaient bien de saisir leur chance mais avec beaucoup trop d'imprécision.Lamort se faisait sécher dans le rectangle. Vanderbecq égalisait.Réduits à dix les Verts faisaient front et engrangeait leur première unité de la saison.

Châtelet : Moriconi ; Lella, Castellana, Laurent, Thibaut; Vanderbecq, Wallah (66e Sbaa), Durieux (80e Khaida)), Galvez; Lamort, Jiyar (75e Diako).

Alost; Van Gerven; De Rock,Sterckx, De Koker ( 46e De Connink) , De Neve ( 86e Ponnet) ; Heymans, Mertens, Van Hoevelen,Geenens, Makelula ; Mbaye.

Avertissement: Castellana

Exclusion: 78e Vanderbecq (2 jaunes)

Arbitre: M. Liégeois.

Les buts : 42e De Rock (0-1), 75e Vanderbecq (1-1 sur pen)

Virton surclasse le RWDM devant 2600 spectateurs

VIRTON 3 - RWDM 0

Vainqueur 3-0 de Dessel samedi passé, Virton a confirmé, plus que jamais, qu’il sera un candidat avoué au titre de champion. Les Gaumais ont réussi avec grande distinction leur première sortie au Faubourg d’Arival, damant le pio n 3-0 avec une formation du RWDM impuissante, incapable de se créer la moindre occasion. 2-0 via Lecomte (17e) et Koré (34e), 3-0 à l’arrivée (65e), le compte est bon au grand dam des Coalisés pourtant encouragés par un kop bien en voix. Maigre consolation.

VIRTON : Dupire ; François, Nadeau, Devresse, Lesquoy ; Fadhloun, Lazaar (78e Schmit), Serwy (68e Laurienté), Grain, Lecomte ; Koré (87e Babit).

RWDM : Sadin ; Cabeke (16e Bah) , Celestine, Ruyssen, Vandiepenbeeck, Amrani ; Brouckaert (84e Lokando), Mabika, Binst (66e Mbuba), Cisse ; Bova.

ARBITRE : M. Boeur.

AVERTISSEMENTS : Ruyssen, Brouckaert, Grain.

LES BUTS : 17e Lecomte (1-0), 34e Koré (2-0), 65e Grain (3-0).

Seraing – Rupel Boom 3-3

Pour leur première de la saison à domicile, les Métallos ont dominé leur adversaire de la tête et des épaules durant… le premier acte. Après des tentatives contrées d’I. Faye et de Gueye, le duo offensif sérésien faisait mouche. Suite à une déviation de la tête de l’ancien Carolo, Faye concluait au petit rectangle.

Après avoir loupé, au premier poteau, l’immanquable, Gueye ne se loupait pas sur un excellent centre d’Al Badaoui. De quoi offrir un double avantage justifié juste avant la pause.

Mais le second acte n’allait pas être de tout repos en raison d’un but concédé d’entrée de jeu via une reprise de la tête d’Augustynen, exclu quelques minutes plus tard. Pourtant, cela n’a pas empêché les visiteurs de continuer à se montrer entreprenants… jusqu’à égaliser, par Put, suite à un coup franc rentrant. Il restait dix minutes à Seraing pour gommer ce gros coup de moins bien… déjà entrevu à Alost. Un débordement tout en vitesse de Kilota permettait à I. Faye de donner une avance que l’on croyait définitive ! Mais une frappe lointaine de Farin, en pleine lucarne, contraignait les Métallos au partage dans les arrêts de jeu ! Ou comment perdre bêtement deux unités…

Seraing : Mignon; Sambu, W. Faye, Bonemme, Kilota; Deville (63e Mouhli), Impagnatiello (84eCascio), Lahssaini, Al Badaoui (84e Schenk); Gueye, I. Faye

Rupel Boom : De Vriendt; De Maeyer (46e De Looze), Kerstenne, Farin, Spaenhoven; Schaessens (86e Doncos), Put, Hens, Augustynen; Damblon (83e Walen), Laureys.

Arbitre : M. Chaspierre

Avertissements : Kilota, W. Faye, Schenk; Farin, Put, Schaessens, De Vriendt, Spaenhoven

Exclusion : 52e Augustynen (2j.)

Les buts : 21e I. Faye (1-0), 44e Gueye (2-0), 48e Augustynen (2-1), 78e Put (2-2), 85e I. Faye (3-2), 90e+2 Farin (3-3)





Durbuy - Solières 1-0

Une première mi-temps à sens unique et la formation de Durbuy qui aurait déjà dû se mettre à l’abri. Si Bailly ouvre logiquement la marque, ce dernier va rater la conversion d’un penalty pour une faute de main indiscutable dans le rectangle. La seule occasion des visiteurs sera la conséquence d’une balle en retrait hasardeuse et sauvée par Genchi.

En deuxième période, Solières se montre un peu plus entreprenant mais là encore, ce sont les joueurs de Durbuy qui auront les occasions de tuer définitivement la rencontre. Notamment avec qui va rater à deux reprises l’immanquable face à Pire. Idem pour Tibor qui perdra lui aussi deux duels face au portier de Solière. Les Durbuysiens s’imposent méritoirement mais ils auraient pu se mettre à l’abri bien plus tôt.

DURBUY : Genchi, Bosman, Tietcheu, Vanderlin (72e Mathieu), Bailly (63e Diansangu), Bury, Tibor, François, Guilmi (86e Bernard), Dongala, Laloux.

SOLIERES : Pire, Diallo (48e Dury), Cavillot, Messouadi, Dhaeze (58e Bourard), Rafiki, Biersard, Tshiala, Ghaddari, Thiaw, Catinus (33e Boutgayout).

ARBITRE : M.Rojas

Avertissements : Bailly, Guilmi, Biersard, Ghaddan, Cavillot.

Le but : 23e Bailly (1-0)