En ouverture de la 21e journée de championnat, Bruges a souffert face à une équipe de Mouscron accrocheuse pour s'imposer 4-2. Les Brugeois terminent l'année 2017 en tête avec 53 points au compteur.

Après un début de match en faveur des Blauw en Zwart, le rythme retombait, ce qui faisait les affaires de Mouscron. Sur une de leurs premières incursions dans le rectangle brugeois, les Hurlus ouvraient la marque via Van Durmen (35e). Piqué au vif, Bruges réagissait après la pause en mettant une grosse pression dans le camp hennuyer. Un pressing récompensé par une frappe de Limbombe dans le plafond du but (51e).

Quelques minutes plus tard, Bruges obtenait un penalty suite à un léger contact entre Diaby et De Medina qui écopait d'un carton rouge. Vormer transformait le penalty et donnait l'avance aux Brugeois (2-1, 60e). Les hommes de Mircea Rednic ne lâchaient pas et Godeau égalisait sur un coup franc de Govea (2-2, 69e). Bruges ne doutait pas longtemps et Diaby redonnait l'avance à ses couleurs deux minutes plus tard (3-2, 71e) avant d'inscrire un doublé dans les arrêts de jeu (4-2, 92e) pour sécuriser la victoire brugeoise. Les hommes d'Ivan Leko terminent l'année 2017 à la première place avec 53 points et comptent provisoirement 14 points d'avance sur Charleroi, deuxième. Mouscron, 26 points, est septième.





A dix, Eupen s'impose contre Waasland-Beveren

En bas de tableau, Eupen a décroché un succès précieux face à Waasland-Beveren. À la recherche d'une victoire depuis le 21 octobre, les Pandas ont écarté les Waeslandiens sur un but de Raspentino dans les derniers instants (88e). Eupen, 16 points, reste lanterne rouge mais revient à deux points de Malines, battu 2-0 sur le terrain de Lokeren. Des buts de Straetman (76e) et Soder (92e) ont fait la différence dans le dernier quart d'heure en faveur de Lokeren face à une formation malinoise qui a gaspillé devant le but défendu par Verhulst. Lokeren, 24 points, remonte en 10e position.

