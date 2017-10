Si Cristiano Ronaldo fait, une nouvelle fois, office de grandissime favori pour décrocher la timbale, il y aura certainement un peu plus de suspense pour le reste du classement.

Par groupes de 5, France Football dévoile progressivement la liste des prétendants à la récompense finale. Parmi les 10 premiers se retrouvent: Dries Mertens (attaquant - Naples), Sergio ramos (défenseur - Real Madrid), Luis Suarez (attaquant - FC Barcelone), Jan Oblak (gardien - Atlético Madrid), Philippe Coutinho (milieu - Liverpool), N'Golo Kanté (milieu - Chelsea), Luka Modric (milieu - Real Madrid), Marcelo (défenseur - Real Madrid), Neymar (attaquant - PSG) et Paulo Dybala (attaquant - Juventus).

Robert Lewandowski (attaquant- Bayern Munich), Kevin De Bruyne (milieu-Manchester City), David De Gea (gardien-Manchester United), Edin Dzeko (attaquant-AS Rome) et Harry Kane (attaquant-Tottenham) sont aussi présents dans cette liste, a annoncé France Football vers 14h.

Les prochains noms seront dévoilés à 17h45, 18h35 et 19h30.







Le record: 4 Diables nommés, en 1983

Dries Mertens, tout comme Thibaut Courtois, faisait partie des incertitudes, côté Belges, où l'on devrait retrouver Eden Hazard, Kevin De Bruyne et probablement Romelu Lukaku. Si les cinq joueurs se retrouvaient parmi les nommés, le record du nombre de Belges prétendant au titre individuel suprême de la planète foot serait battu. Pour l'instant, ce record date de 1983, lorsque Jean-Marie Pfaff avait pris la 6e place du scrutin final. Franky Vercauteren (11e), Eric Gerets (19e) et Erwin Vandenbergh (19e à égalité avec son compatriote) faisaient également partie des meilleurs, cette année-là. Notons qu'à l'époque, le ballon d'or récompensait le meilleur joueur européen et la concurrence était donc moins féroce qu'aujourd'hui.