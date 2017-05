Ce mardi, la Pro League a décidé de l'attribution des droits de retransmission pour la période couvrant 2017 à 2020, soit les trois prochaines saisons.

Pas moins de dix parties s'étaient montrées intéressées au cours des derniers mois pour les droits de diffusion de la Jupiler Pro League. La Pro League avait mis sur pied un Comité ad hoc, exclusivement composé de membres du management de la Pro League, de son conseil et d'un représentant de MP&Silva, la société détentrice des droits TV.

La Pro Leage a tranché et a donc accordé les droits à Voo et Telenet. Sans exclusivité, d'autres distributeurs (Proximus...) et d'autres chaînes (Eleven...) pourraient encore rentrer en compte en achetant eux aussi les droits. Ce qui n'est pas fait pour le moment.

La RTBF conserve quant à elle les droits des résumés et de La Tribune, son émission hebdomadaire.

On ne connaît pas encore le montant déboursé pour l'obtention des droits TV. Précédemment, les clubs se partageaient 70 millions d'euros par saison.

Plus d'infos à venir.