1 "Logique d’être boosté en début de match" "Le Standard avait besoin de se rassurer par rapport à ses derniers résultats à domicile et les défaites enregistrées face à Bruges et Courtrai. Je pense que les joueurs ont été boostés par l’incroyable tifo des supporters liégeois. Il y a eu une vraie furia durant les dix premières minutes et c’est bien logique car, même nous, dans les tribunes, nous avons été touchés par ce qui a été fait dans cette T3. Par la suite, La Gantoise s’est progressivement installée dans cette rencontre, sans pour autant se créer un nombre incroyable d’occasions. Contrairement au début de match, les Liégeois n’ont plus cherché à presser haut et ont donc laissé les trois défenseurs gantois relancer tranquillement le jeu. Ce n’est pas illogique au vu de la courbe de forme de ces deux formations."

2 "Edmilson n’était pas content" "Lorsqu’il affronte La Gantoise, Felice Mazzù accepte également de sacrifier un élément offensif (Tainmont, Baby) pour contrer les montées de Thomas Foket. Aleksandar Jankovic a privilégié cette option et a donc sacrifié Edmilson. Le droitier a clairement râlé de devoir courir comme un malade pendant nonante minutes. Mais il était obligé de le faire car Corentin Fiore avait un rôle plus central pour contrer le jeu entre les lignes de Kubo. Michel Preud’homme, de son côté, opte pour un pressing haut durant tout le match. Maintenant, le Standard pouvait-il le faire ? Si Aleksandar Jankovic s’était montré plus audacieux, il aurait pu souffrir sur les contres, perdre et donc passer un sale quart d’heure."

3 "Le coach pense davantage aux conséquences négatives"

