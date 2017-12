Charlton Athletic, le club de football anglais dont est propriétaire Roland Duchâtelet, a annoncé jeudi que Katrien Meire n'était plus la CEO du club.

"Mme Meire a décidé de quitter ses fonctions au sein du club à la fin du mois", peut-on lire sur le site des 'Addicks'. Roland Duchâtelet aimerait également se retirer du club et cherche un potentiel repreneur.

Katrien Meire était devenue CEO de Charlton en 2014. "Cette décision a été très compliquée à prendre car j'adorais travailler ici. Mais c'est le moment de relever un nouveau défi. Je souhaite le meilleur au club et aux supporters. Je continuerai à suivre les résultats de près."

Roland Duchâtelet s'est montré déçu. "C'est avec regret que le conseil d'administration a accepté la démission de Katrien. Je tiens à la remercier pour son investissement."

L'ancien président du Standard de Liège a également annoncé être en discussions avec différentes parties quant à un rachat du club. Depuis son arrivée au club début 2014, Roland Duchâtelet a souvent été critiqué par les supporters de Charlton. En mars 2017, près de 200 supporters du club anglais avaient fait le déplacement jusque Saint-Trond pour manifester leur mécontentement avec des slogans comme "We want our Charlton back", "Just sell our club" et "We want Roland out".