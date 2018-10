Chelsea et Manchester United se sont quitté sur un partage 2-2 dans le choc de la 9e journée de Premier League, samedi à Stamford Bridge.

Eden Hazard, chez les locaux, et Romelu Lukaku, côté visiteurs, étaient tous deux titulaires au coup d'envoi.

Eden Hazard a reçu un carton jaune pour un tacle sur Marcus Rashford à la 34e minute.

Les Blues menaient 1-0 à la mi-temps, Rüdiger ayant ouvert le score à la 21e. Mais les troupes de José Mourinho ont pris l'avantage en seconde période, Martial plantant un doublé (55, 73). Ce n'est que dans le temps additionnel (90+6) que Barkley a égalisé, évitantà Chelsea sa première défaite de la saison en Premier League.

Chelsea prend provisoirement la tête avec 21 points, 1 de plus que Manchester City et Liverpool, qui jouent samedi contre Burnley pour City (16h00) et à Huddersfield (18h30) pour les Reds.