En nonante minutes, les joueurs liégeois sont parvenus, en partie, à faire oublier des derniers mois pour le moins difficiles. Face à Genk, ils ont montré des qualités trop longtemps laissées dans leur casier : de l’envie, de la motivation, de la hargne et, surtout, du réalisme. Durant cette rencontre, certains éléments ont parfaitement illustré cette métamorphose, à commencer par Edmilson. Relancé suite à la mise à l’écart d’Ishak Belfodil, le droitier n’a cessé de percuter et a été récompensé par une égalisation de la tête.

Comment accueillez-vous cette victoire (2-1), la première de la saison ?

"Elle va nous faire beaucoup de bien, c’est indéniable. Tout le monde sait que nous avons connu des moments difficiles l’année dernière et donc cela nous tenait à cœur de bien entamer cette nouvelle campagne. Je pense que cela s’est vu car tous les joueurs ont donné leur vie sur ce terrain. Nous avons été récompensés de nos efforts."

D’autant que Genk reste un sacré client.

"Oui, je pense même que c’est l’une des meilleures équipes du pays. Mais je vous le dis, nous sommes montés sur le terrain avec un très bon état d’esprit, guidés par la seule envie de prendre ces trois points. Maintenant, ce premier bilan de quatre points sur six va nous mettre en confiance pour la suite des événements. Ce ne sera pas superflu car le calendrier nous réserve plusieurs grosses affiches en ce début de championnat."

Comment expliquez-vous l’excellente deuxième mi-temps du Standard ?

"En première période, Genk a confisqué le ballon et nous avons joué fort bas. Le problème, c’est que le médian défensif Limbourgeois évoluait plus bas qu’attendu et avait donc tout le loisir de ressortir proprement le ballon. L’entraîneur l’a très bien remarqué et a changé son fusil d’épaule dès la pause en faisant monter Razvan Marin. Il a donc pu mettre Berge sous pression, ce qui a compliqué les sorties de ballon de Genk."

Et Marin a très bien fait son boulot.

"Tout le monde sait que c’est un joueur avec beaucoup d’agressivité, capable de couvrir les deux rectangles. Oui, il progresse mais c’est le cas de toute l’équipe car l’entraîneur nous parle beaucoup à l’entraînement."

Il n’est pas le seul joueur à avoir fait forte impression. Vous avez également marqué des points en égalisant au retour des vestiaires.

"J’ai rapidement compris que le joueur de Genk allait faire une passe en retrait, ce qui m’a permis d’anticiper son geste. Après, le ballon était dans les airs et j’ai donné ma vie pour sauter le plus haut possible. Je n’ai pas trop compris ce qu’a fait le gardien car il n’a pas l’air d’avoir utilisé ses bras pour dévier le ballon…"

Ce but a eu le mérite de réveiller l’ensemble du stade.

"On a vraiment senti le soutien des supporters. Quand ils chantent de cette façon, on a envie de donner tout ce qu’on a dans le ventre pour eux… C’est pour ça qu’on était fatigué à la fin de la rencontre (il sourit). C’est grâce à eux que nous avons pu revenir en deuxième période et cette victoire, elle est aussi pour eux !"

Elle a également fait plaisir à votre entraîneur, qui n’a cessé de bouger le long de sa ligne durant le match.

"Tout le monde connaît notre coach. Même pendant sa période de joueur, il était déjà motivé comme ça. Sa force, c’est qu’il parvient à transmettre cette énergie à tous ses joueurs. Il nous parle également beaucoup à l’entraînement pour nous encourager."

"Belfodil ? Le meilleur, s'il le veut"

La mise à l’écart d’Ishak Belfodil a beaucoup fait parler vendredi soir. Mais les joueurs étaient quelque peu plus réservés à l’idée de commenter cette décision de l’entraîneur. "Je n’ai pas trop envie d’en parler. Tout le monde connaît ses qualités et s’il en a envie, c’est le meilleur joueur de notre compétition. S’il est là, il va nous aider car c’est quelqu’un de très fort. Pour le reste, c’est une décision du coach", disait Edmilson Junior, qui a pourtant profité de l’absence de l’Algérien pour retrouver sa place dans le onze de base.

© Belga



Mpoku a dansé le fimbu

L’ailier congolais a utilisé cette danse pour célébrer son but décisif face à Genk

Le grand bonhomme de la soirée, c’était incontestablement Paul-José Mpoku. Aligné en soutien d’Orlando Sa, l’artiste a parfaitement rempli sa mission en délivrant plusieurs ballons chauds et en inscrivant le but décisif, d’une belle frappe depuis l’entrée du grand rectangle. "Je suis très heureux d’avoir retrouvé le chemin des filets mais le plus important était de prendre les trois points", disait-il modestement à l’issue des débats.

Pour célébrer sa première réalisation depuis son retour, Polo a utilisé une danse assez méconnue chez nous et reprise par plusieurs de ses équipiers. Cette danse s’appelle le fimbu, ce qui signifie "chicotte", un fouet à lanières nouées fréquemment utilisé à l’époque de la colonisation belge au Congo.

Ce mouvement, né dans un clip local il y a trois ans, a, depuis lors, été repris par l’équipe nationale du Congo, qui célèbre ses buts de cette façon. En juin dernier, c’est également de cette manière que le Standardman fêtait ses réalisations lors du traditionnel match amical entre Verviers et Bruxelles.

Cette danse, les fans espèrent la voir toutes les semaines maintenant.