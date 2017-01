Sportifs et sportives sont-ils sur le même pied d’égalité au niveau salarial ? Les joueuses américaines de football se plaignent de leurs conditions depuis des mois. Et dans les autres sports ? Y-a-t-il d’autres injustices de ce type ? Nous avons mené notre petite enquête. Précisions : il y a une différence entre les primes et salaires versés par les Fédérations, les prize money d’événements particuliers et les revenus que le sportif négocie avec son club et peut recevoir de son côté en termes d’images, sponsoring et autres. Il est délicat d’établir une règle bien précise, mais bien possible de dresser un petit état des lieux.





AUCUNE ÉQUITÉ: Les footballeuses américaines se sentent flouées

En novembre, l’équipe nationale féminine américaine de football a menacé de partir en grève pour que les conditions financières des joueuses soient revues à la hausse. Il est vrai qu’avec trois titres mondiaux (1991, 1999, 2015) et quatre couronnes olympiques (1996, 2004, 2008, 2012), pour une troisième place à la Coupe du Monde de 1930 et l’argent aux Jeux de 1904 aux Américains, elles ont de meilleurs résultats. Pourtant, elles doivent se contenter des classes économiques lors des voyages là où les hommes voyagent en classe affaires.

Cette menace de grève, dont l’ultimatum avait été posé pour la fin décembre, date à laquelle expirait la convention liant les internationales à la Fédération américaine en renégociation actuellement, fait suite à la plainte introduite fin mars 2016 auprès de la Commission de l’égalité des chances en matière d’emploi. À ce moment-là, cinq joueuses affirmaient percevoir un salaire 40 % moins élevé que leurs homologues masculins et elles avaient alors fourni des chiffres comparatifs appuyant leurs arguments. Selon les Américaines, elles rapportent de l’argent à US Soccer, la Fédération américaine : les recettes des matches de l’équipe féminine se sont élevées à cinq millions de dollars en 2016 alors que pour l’équipe masculine, US Soccer doit enregistrer un manque à gagner d’un million par match.

Selon des chiffres dévoilés par le New York Times à l’époque, les joueurs et joueuses sont appelés à disputer vingt matches par an. Les joueuses perçoivent (selon la convention qui expirait en décembre 2016) 3.600 $ par match (1.350 $ par victoire) alors que le montant s’élève à 5.000 $ pour les hommes et la prime de victoire est encore plus élevée : 8.166 $.

La différence est encore plus frappante lorsqu’on évoque la Coupe du Monde. Pour leur titre en 2015, les joueuses ont touché 75.000 $ chacune ! Là où elle avait été fixée à 390.000 $ lors de la World Cup 2014 au Brésil pour leurs homologues masculins. Meilleurs résultats, obligations identiques mais traitement différent : les Américaines se sentent flouées.

La grogne, aussi, en WNBA

Dans d’autres sports, à l’étranger, les revenus des stars de de la WNBA ne sont en rien comparables à ce que touchent celles de la NBA. Les plaintes des joueuses de l’équipe américaine de football ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues dans le milieu de la balle orange. L’ailière de Chicago, Delle Donne, a d’ailleurs récemment lancé le débat pour une meilleure équité. Dans la compétition féminine, le salaire maximum est de 108.500 $ (le joueur moyen 72.000 $) alors qu’en NBA, le salaire moyen du rookie s’élève à 525.000 $.





L’ÉQUITÉ PAS TOUJOURS BIENVENUE: En tennis, il y a matière à débat

