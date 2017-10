Le tribunal de police de Bruges a condamné par défaut Yassine El Ghanassy, 27 ans, à une amende de 6.600 euros et neuf mois d'interdiction de conduire. Le footballeur devra également réussir à nouveau tous ses examens de conduite.

Malgré un retrait du permis de conduire, l'attaquant avait pris le volant de sa voiture et avait roulé à une vitesse de 105 km/h en agglomération. Sa Porsche a été saisie. Le 21 septembre 2016, M. El Ghanassy a été flashé à Ostende à une vitesse de 105 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Il est en outre apparu que le permis de conduire de l'ancien joueur du KV Oostende avait déjà été retiré lors d'une précédente condamnation. Il n'avait pas non plus encore réussi ses examens de conduite qui lui avaient été imposés. L'ancien international compte déjà 13 condamnations du tribunal de police.

Le tribunal brugeois a dès lors condamné Yassine El Ghanassy pour son excès de vitesse à une amende de 600 euros et trois mois d'interdiction de prendre le volant. Pour avoir conduit alors que son permis avait été retiré et alors qu'il n'avait pas terminé ses examens imposés, le footballeur est condamné à 3.000 euros d'amende pour chaque infraction (soit 6.000 euros au total) et une interdiction de conduire de trois mois. Pour récupérer son permis de conduire, il doit réussir à nouveau ses examens théorique et pratique. Ensuite, un médecin devra le déclarer psychologiquement apte à prendre le volant.

Sa voiture, une Porsche, a également été saisie.