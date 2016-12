Et si on valorisait le fair-play des supporters? C’est au sein de l’Université de Liège que cette réflexion a germé, précisément au département de Criminologie: Michaël Dantinne, professeur à l’ULg et fan de football, s’est en effet intéressé au phénomène de la violence dans les stades et, plus particulièrement, à celle observée dans les gradins.

"En Criminologie, en effet, même si cela étonne, on s’intéresse aux liens entre la violence - les crimes parfois - et le football", explique le professeur. "L’an dernier, j’ai abordé, dans le cadre d’un travail avec mes étudiants, la question du fair-play dans le football, tant amateur que professionnel."

La mission des étudiants était claire: "Il s’agissait d’apporter un éclairage nouveau." Une approche qui s’est traduite par un réel contact avec la Pro League…

L’idée est simple: plutôt que d’appliquer un système de répression, "en sanctionnant les clubs qui font des écarts comme on l’a encore vu récemment à Charleroi - Standard", il s’agirait de valoriser le fair-play mais pas seulement sur le terrain. La carotte plutôt que le bâton.

"On entend souvent dire que les supporters violents ne sont pas de vrais supporters mais c’est faux, ils sont viscéralement supporters. L’idée de les associer à l’équipe, positivement, pourrait donc s’avérer très efficace. C’est d’ailleurs utilisé dans d’autres systèmes de management."

Le travail a ainsi permis de dégager une technique "assez simple", par laquelle on détermine le fair-play des supporters. "Par l’observation des chants, banderoles, applaudissements." En évaluant conjointement les comportements des joueurs et des supporters d’un club, "on pourrait, en fin de saison, attribuer trois points au club le plus fair-play… trois points avec lesquels l’équipe entamerait la saison suivante, pour ne pas bouleverser le classement en fin de saison", propose Michaël Dantinne.

La Pro League, approchée, s’est montrée séduite par le concept mais serait plus sensible à une valorisation symbolique. "C’est que dans le championnat, les points coûtent cher", concède le professeur.

Reste que le travail a suscité l’intérêt du politique.

Au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la députée Christie Morreale (PS) a abordé la question en commission il y a quelques jours. Un groupe de travail sera, par conséquent, créé dans les prochaines semaines.