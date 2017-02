Eupen rêve de s'inscrire au palmarès de la Croky Cup.

Ce sera le cas mercredi soir au Kehrweg où l'AS Eupen, battue 1-0 à l'aller (Sander Coopman à la 86e minute) à Zulte Waregem, remporterait un des plus beaux succès de son histoire en renversant la situation devant son public.

Mais d'un autre côté après sa lourde défaite (3-0) de dimanche soir à Mouscron, elle doit surtout se soucier d'assurer son maintien en D1A. Or samedi elle pourrait justement repousser Waasland-Beveren, 14e, à 4 points, en cas de victoire contre les Waeslandiens.

Zulte Waregem par contre, quasi-assuré du Play-off 1 et même en position de candidat (non déclaré) au titre, est à la fois plus à l'aise, et surtout plus habitué à ce genre de rencontre.

Sûr en tout cas que Francky Dury reprendrait bien une petite Coupe onze ans après celle arrachée sur coup franc par Tim Matthys dans le temps additionnel contre l'Excelsior Mouscron (2-1), le 13 mai 2006...