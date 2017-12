"Je ne suis pas là pour faire plaisir aux supporters", a déclaré Claude Makelele avant le déplacement à Anderlecht. Sur ce point, pour ce match, il a tenu parole !

Cependant, avec la venue de Waasland, l’approche doit être bien différente : si Eupen veut combler l’écart avec le premier cercle sauvé, il faut gagner des duels comme celui de ce mardi. Sans se voiler la face et en osant.

Ce qui passe par une animation et une réflexion plus offensives que celles des dernières sorties des Pandas.

"Il est effectivement important de voir plus de créativité en zone offensive", relevait Diawandou Diagne. "Mais je refuse de dire que l’on manque d’ambition. Chaque match, on le joue pour le gagner."

Waasland appartient à cette catégorie d’adversaire à faire chuter lorsque l’on joue chez soi. "Les Anversois nous posent toujours pas mal de problèmes. Cependant, on n’a plus le temps de tergiverser. Ni le choix,. À la maison, il faut trois points !"

Le retour de Luis Garcia , que Diagne remplaçait chez les Mauves, va apporter une touche plus créative. On est bien d’accord que Makelele n’a pas moult solutions (Verdier dit blessé, Afif au Qatar, Diallo et Mouchamps n’ont guère de rythme) afin de composer une équipe offensive. Pourtant, même si l’équilibre était instable, Jordi Condom y parvenait.

"Le duel de ce mardi va être décisif", signale Jordan Lotiès. "Pour cette dernière sortie de l’année, seule la victoire comptera. Il n’y a plus à calculer : on doit à tout prix éviter la possibilité de voir notre retard de cinq points s’accroître. Il faudra marquer. Mais, pour cela, il faut que nos offensifs reçoivent de bons ballons de but…"

Autre souci, Waasland a infligé deux leçons aux Pandas cette année. "Ce n’est pas parce que l’on a été battu à deux reprises qu’on va l’être une 3e ! Il n’y a pas de vérité ! Puis, ils seront peut-être déjà un peu en vacances…"