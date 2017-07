Ce lundi après-midi (12h), de nouveaux tickets ont été libérés sur le site officiel de l'Euro de football féminin 2017 pour la rencontre à guichets fermés qui opposera les Pays-Bas et la Belgique dans le cadre de la phase de poules. C'est ce qu'a communiqué l'Union belge de football (URBSFA) lundi.

Les Red Flames affronteront les Pays-Bas lors du 3e et ultime match du groupe A le 24 juillet à Tilburg. Avant cela, les Belges seront opposées au Danemark (FIFA 15) le dimanche 16 juillet et à la Norvège (FIFA 11) le jeudi 20 juillet. Si le duel face aux Oranje avait été annoncé 'sold out' le 7 juin, certains tickets sont remis en vente à la suite notamment de réservations annulées. Ces tickets peuvent donc être commandés sur le site officiel de la compétition www.weuro2017.nl/nl/tickets.

Les Red Flames, 22e au ranking FIFA, participeront pour la toute première fois à une phase finale d'un grand tournoi international. L'Euro féminin 2017 se déroulera du 16 juillet au 6 août aux Pays-Bas.

Mardi, les Red Flames disputeront leur ultime match amical face à la Russie à Denderleeuw. Mercredi, elles prendront la route des Pays-Bas.