Les Néerlandaises sont-elles invincibles ? Ce sera aux Danoises de prouver que non, que les Oranje peuvent perdre la face, même devant leur public, présent en masse depuis le début d’un Euro 2017 record en termes de popularité.

Pas encore invincibles, mais toujours invaincues, les joueuses de Sarina Wiegman (l’une des six coaches féminines du tableau) ont impressionné tout au long de la compétition, notamment lors de leur qualif’ facile face aux Lionnes anglaises, 5e au classement FIFA. Une victoire 3-0 qui confirme leur statut de 2e meilleure attaque (9 buts inscrits en 5 rencontres), de meilleure défense (seule la Belge Tessa Wullaert a trouvé la faille !) et les a surtout propulsées comme favorites de cette finale, où les deux pays auront l’occasion d’ouvrir leur palmarès international en compétition officielle (le Danemark a déjà remporté des prix, mais ces tournois n’étaient alors pas reconnus).

Ce n’est pas la première fois que les deux finalistes s’affrontent durant cet Euro. Elles s’étaient déjà croisées lors de la phase de poules, avec une victoire 1-0 pour Martens et ses potes, qui perpétuent la tradition du jeu à la hollandaise. "C’est une part de leur culture footballistique", expliquait à ce propos Nils Nielsen, le coach danois.

Pas question cependant pour Wiegman d’en tirer de conclusions hâtives. "Les deux équipes se sont améliorées", explique-t-elle. "Toutes deux aiment pratiquer un football de possession et être dynamiques sur le terrain. On a bien suivi le Danemark et on a quelques trucs préparés pour développer notre stratégie."

Il le faudra, car le Danemark a soufflé tout le monde en sortant la grande Allemagne, sextuple tenante du titre (!), en quart de finale. Un véritable exploit, confirmé sur le fil en demies face à l’Autriche, éliminée aux tirs au but au terme d’un match déconseillé aux cardiaques.

Même scénario en finale ? En tout cas, la présence des Pays-Bas et du Danemark à ce stade rend d’autant plus encourageantes les défaites avec les honneurs des Red Flames, leurs adversaires dans le groupe A.