Le rideau sur la Ligue des nations est définitivement tombé. Cette première mouture de la compétition a confirmé la déchéance de l’Allemagne.

Encore championne du monde en début d’année, la Mannschaft a été depuis éliminée sans gloire au premier tour de la Coupe du monde, a concédé six défaites en treize matchs cette année, le pire bilan de son histoire et reste sur cinq matchs sans victoire, sa pire série en quarante ans.

Ce qui lui a valu d’être relégué en Ligue B pour la prochaine édition de la Ligue des nations et qui lui coûte encore plus cher à très court terme : avec le nul obtenu par la Pologne au Portugal, Robert Lewandowski et les siens ont perdu leur statut de tête de série pour le tirage des éliminatoires de l’Euro 2020 le 2 décembre prochain à Dublin. Ce qui fait de la Mannschaft l’équipe à éviter dans le deuxième chapeau pour les Diables, avec un virage vers la jeunesse qui s’amorce autour notamment du prometteur trio d’attaquants formé par Leroy Sané (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig) et Serge Gnabry (Bayern Munich).

S’ils ne disputeront pas le Final Four, les hommes de Roberto Martinez ne chômeront pas en juin prochain, eux qui ont cinq chances sur six d’être dans un groupe à six équipes.

À l’heure des projections, si le Catalan conserve sa patte de lapin qui avait fait merveille pour la Coupe du monde et la Ligue des nations, les Diables peuvent hériter dans le meilleur des cas d’un groupe très abordable avec par exemple des retrouvailles contre l’Islande et des rencontres contre l’Irlande du Nord, Chypre, Gibraltar et Saint-Marin. Ce qui aurait un petit goût exotique pour lancer une campagne qui va se diviser en cinq blocs de deux journées en mars, juin, septembre, octobre et novembre 2019.

Un scénario moins optimiste pourrait leur offrir par exemple outre l’Allemagne la Serbie en plein renouveau dans le sillage d’un certain Aleksandr Mitrovic, la Grèce, la Biélorussie et la Lettonie.

Mais il n’aurait rien d’insurmontable non plus pour Eden Hazard et ses coéquipiers sachant que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés et qu’il existe une dernière chance de se rattraper via les barrages.