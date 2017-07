L'Autriche, avec sept points, et la France (5) se sont qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro-2017 dames, après la 3e et dernière journée du groupe C.

L'Autriche affrontera le deuxième du groupe D et la France le vainqueur de la poule, probablement l'Angleterre, qui a déjà marqué huit buts en deux rencontres sans en encaisser aucun.

La France, 3e nation mondiale au classement Fifa, est même passée tout près de l'élimination en étant menée 1-0 et réduite à dix à partir de la 17e minute et l'exclusion de Périsset. C'est Camille Abily, la Française la plus capée en activité, qui a sauvé la France du naufrage en égalisant d'un maître coup franc à la 76e minute.

Les Française disputeront leur troisième quart de finale d'affilée dans un Euro.