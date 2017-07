Après avoir largement dominé l'Ecosse (6-0), l'Angleterre a battu l'Espagne à l'occasion du deuxième match du groupe D de l'Euro féminin de football disputé dimanche à Breda (2-0).

L'équipe de Mark Sampson est d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale. Jeudi, l'Angleterre affrontera le Portugal, qui plus tôt dans la journée a battu l'Ecosse (2-1). Au classement, l'Espagne et le Portugal comptent trois points. L'Ecosse reste bloquée à 0.

Grâce à Francesca Kirby, l'Angleterre est vite passée au commandement (2e, 1-0). Les Anglaises ont une nouvelle fois trompé la gardienne espagnole Sandra Panos mais l'arbitre, l'Italienne Carina Vitulano, a injustement invalidé le but pour hors-jeu. Les Espagnoles ont également été victimes d'une polémique: l'arbitre leur a accordé un penalty avant de se rétracter.

Auteur de trois buts contre l'Ecosse, Jodie Taylor a donné la victoire aux Anglaises (85e, 2-0).

Dans l'autre rencontre du groupe, Carolina Mendes (27e) et Ana Leite (72e) ont inscrit les buts portugais, Erin Cuthbert avait provisoirement égalisé (68e).

Les troisièmes matches de poules auront lieu de lundi à jeudi. Les quarts de finale sont prévus les samedi et dimanche avec deux matches chaque fois.