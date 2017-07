La Russie, 25e équipe mondiale, a surpris l'Italie (18e), battue 2-1 lundi à Rotterdam lors de la deuxième journée de l'Euro-2017 dames aux Pays-Bas, tandis que l'Allemagne, l'une des grandes favorites pour conserver son titre, a été tenue en échec 0-0 par la Suède à Breda.

La Suède a ainsi obtenu son premier point en 12 rencontres officielles face à la Mannschaft, victorieuse de l'Euro à huit reprises dont six d'affilée.

Les Allemandes, qui retrouvaient la Suède qu'elles avaient battue (2-1) en finale des JO-2016 à Rio, ont outrageusement dominé la première période sans parvenir à tromper la vigilance de la défense adverse. Idem en seconde période.

Les Russes ont surpris les Italiennes en marquant leurs deux buts en première période par Elena Danilova (9e) et Elena Morozova (26e) avant de concéder à Mauro une réduction du score tardive (88e). Elles prennent la tête du groupe B avec 3 points, devant l'Allemagne et la Suède (1 point chacune) et l'Italie (0 point).

Prochaine journée jeudi: Suède - Russie et Allemagne - Italie.