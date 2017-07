La France et l'Autriche ont fait match nul 1 à 1 lors de la deuxième journée du groupe C de l'Euro de football féminin, samedi à Utrecht. Dans le même groupe, la Suisse a battu l'Islande 2-1 à Doetinchem.

La première place du groupe était en jeu entre la France et l'Autriche. Les Autrichiennes ont ouvert le score par Makas (27e), Amandine Henry a remis les deux équipes à égalité (57e). Le score n'a plus évolué.

Plus tôt dans la journée, la Suisse s'était imposée face à l'Islande. Dickenmann (43e) et Bachmann (52e) ont renversé la situation après le but d'ouverture de Fridriksdottir (33e).

L'Autriche et la France se partagent la première place (4 points). La Suisse (3) est encore en lice pour la qualification. L'Islande est éliminée.

Lors de la dernière journée, la Suisse et la France s'affronteront tandis que l'Autriche jouera contre l'Islande.