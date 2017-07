Suivez l'évolution du score du match Belgique - Pays-Bas en direct.

Les Pays-Bas ont ouvert la marque sur un penalty converti par Spitse à la 27e minute. Tessa Wullaert égalise à la 59e d'un lob surréaliste qui trompe la gardienne locale, auteure d'une fameuse bourde.

Ives Serneels a choisi d'aligner le même onze de départ que face à la Norvège pour son 3e match du groupe A à l'Euro de football féminin lundi à Tilburg, face aux Pays-Bas.

Justien Odeurs, dans les buts, aura devant elle Laura Deloose, Heleen Jaques, Aline Zeler, la capitaine et Maud Coutereels. Dans l'entre-jeu, les Red Flames compteront sur Lenie Onzia et Tine De Caigny, avec sur les flancs Davina Philtjens et Elke Van Gorp. Devant Tessa Wullaert et Janice Cayman composent la ligne d'attaque.

Une victoire est nécessaire aux Red Flames pour poursuivre leur parcours et rejoindre les quarts de finale pour leur première participation à la phase finale d'un Euro.

Côté néerlandais, Lieke Martens, incertaine après une blessure à la cheville, est bien au poste. La joueuse phare de la formation des Pays-Bas s'était blessée jeudi contre le Danemark. Par contre, l'arrière droit, Desiree van Lunteren, malade, a déclaré forfait. Sarina Wiegman, l'entraîneur des Pays-Bas, laisse sa capitaine Mandy van den Berg sur le banc.

Victorieuses de la Norvège (1-0) et du Danemark (1-0), les Néerlandaises peuvent se contenter d'un match nul pour se qualifier. Les Red Flames l'avaient emporté 2-0 contre la Norvège après une défaite 1-0 en ouverture contre le Danemark. En cas de partage, la Belgique sera qualifiée si le Danemark perd contre la Norvège. Si les Red Flames s'inclinent, elles peuvent encore passer si la Norvège ne bat pas les Danoises de plus de trois buts.

Les compositions d'équipe:

Pays-Bas: Van Veenendaal; Van der Most, Dekker, Van der Gragt, Van Es, Groenen, Van de Donk, Spitse, Van de Sanden, Miedema et Martens.

Belgique: Odeurs; Deloose, Zeler, Jaques, Coutereels, Van Gorp, Onzia, De Caigny, Philtjens, Cayman et Wullaert









Une défaite pourrait suffire

Avant de disputer les deux dernières rencontres, toutes les équipes du groupe A peuvent encore se qualifier pour les quarts. Et toutes peuvent encore être éliminées.

Pour se qualifier, voici ce qui est nécessaire aux Flames contre les Pays-Bas :

Victoire : qualifiées.

Partage : qualifiées si le Danemark perd contre la Norvège.

Défaite : qualifiées si la Norvège gagne contre le Danemark par moins de trois buts d’écart. Toutes les Flames sont disponibles pour cette rencontre. Le stade est sold out.









Proches, honnêtes et déterminées

Voilà la recette pour attirer les fans : ils seront 5.000 pour soutenir lescontre les Pays-Bas.

La scène est aussi surprenante qu’impossible chez les hommes. Pour assister à l’entraînement des Red Flames, quelques supporters de Liège sont venus prendre place dans le Martin’s Red Hotel du centre d’entraînement national de Tubize, en plein moment presse. Juste après son interview avec nous, Tessa Wullaert, la star des Red Flames, les aperçoit et se dirige naturellement vers eux. "Comment vas-tu, Jérôme ?" L’attaquante de Wolfsbourg prend quelques minutes pour discuter avec eux. "C’est pour cette raison que nous aimons venir voir le football féminin, nous a ensuite dit Jérôme. Nous la suivions quand elle était Standard et elle se souvient de nous. C’est chouette de prendre de ses nouvelles maintenant qu’elle est à Wolfsburg. Elles sont abordables et elles se donnent à 100 % sur le terrain… C’est ce qu’on apprécie en plus de la proximité."

Il y a quelques années, il n’y avait que quelques centaines (voire dizaines) de supporters à domicile pour assister aux rencontres de l’équipe nationale. Contre la Norvège, jeudi dernier, ils étaient 6.200 en déplacement. Et ils seront 5.000 face aux Pays-Bas ce lundi (ils auraient pu être plus, mais tous les tickets ont été vendus). Un tel engouement pour le football féminin, c’est du jamais vu en Belgique.

"Leur première participation à l’ Eur o , on ne voulait pas rater ça, nous ont dit, en cœur, Sarah et Shina avant la rencontre face aux Norvégiennes. Nous venons à toutes les rencontres. On joue nous-même au foot et on préfère clairement voir les filles. Elles sont plus honnêtes, elles ne vont jamais se rouler par terre lorsqu’il y a une faute. Il y a moins d’argent en jeu et cela se sent. Elles sont plus proches de nous. Simple signe : on a croisé le bus en venant au stade et elles nous ont fait de grands signes… Cela ne serait jamais arrivé avec les Diables."

Pour certains , c’est un dégoût du foot masculin. "Il y a moins de vedettes ici, nous dit Niels, de Hasselt. Elles jouent pour le sport, les garçons c’est une question de pognon. C’est un autre football que j’ai découvert et il est très sympathique. C’est le premier Euro de nos filles, c’est tout près de chez nous, je ne voulais pas rater cela."

Le jeu est moins beau à voir ? "Comparer avec les hommes est idiot, explique Sarah. Cela va moins vite, et je trouve cela mieux. On peut vraiment analyser les tactiques, c’est plus simple à suivre."

Pour d’autres, c’est le blason qui les amène au stade. "L’ambiance est toujours géniale avec les équipes nationales, dit Sébastien, du groupe de supporters Red Devils Strée Gozée, venus à cinquante, en car, pour la rencontre face au Danemark. Il y avait une vraie demande de nos membres. Que ce soit les hommes ou les femmes, on soutient la Belgique !"

Les Néerlandais sont prévenus. Ce soir, en tribune, le duel des plats pays s’annonce chaud.