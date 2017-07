La Belgique et la Norvège, qui ont perdu leur premier match du groupe A à l'Euro féminin de football, s'affrontent jeudi à Breda.

Une confrontation importante puisque le perdant sera éliminé de la course aux quarts de finale.

Vice-championnes d'Europe et deux fois lauréates du tournoi, les Norvégiennes sont plus soumises à la pression que les Belges, dont c'est la première participation à un grand tournoi. "Je ne dis pas que nous devons gagner parce que cela dépend du résultat de l'autre match", a avancé le coach de la Norvège Martin Sjögren lors de sa conférence de presse au Rat Verleghstadion.

Le coach scandinave a bien entendu suivi attentivement la rencontre des Red Flames face au Danemark. "Nous avons largement visionné la Belgique et nous connaissons ses qualités. C'est une autre équipe que les Pays-Bas, avec un style plus direct, plus physique aussi. Elles travaillent dur et devant, il y a beaucoup de talent. Contre le Danemark, la Belgique a connu un départ difficile. Sur la base de sa seconde période, elle méritait sans aucun doute un match nul. Cela a été un match à deux visages. Mais elles ont certainement prouvé qu'elles formaient une équipe très difficile à battre".

Comme chez les Red Flames, les principaux atouts de la Norvège se trouvent à l'avant. Le milieu offensif Andrine Hegerberg (Birmingham City/Ang) et sa jeune soeur Ada (Olympique Lyon/Fra) sont les vedettes absolues de cette équipe, qui évolue en 4-4-2.