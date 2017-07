L'Angleterre, qui a signé sa 3e victoire en trois matches du groupe D tout en concédant son premier but (2-1 devant le Portugal), et l'Espagne, en dépit de sa défaite 1-0 contre l'Ecosse, se sont qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro-2017 dames.

Dimanche, l'Angleterre affrontera la France à Deventer alors que l'Espagne sera opposée à l'Autriche à Tilburg.

Après avoir passé six buts à l'Ecosse et deux à l'Espagne sans en encaisser aucun, les Anglaises ont concédé leur premier but face aux Portugaises, finalement battues 2-1, et s'annoncent comme les principales rivales pour le titre de l'Allemagne, tenante du trophée.

De son côté, l'Espagne, battue 1-0 par une équipe déjà quasiment éliminée, n'a eu sa place en quarts que grâce à sa meilleure différence de buts (-1 contre -6 aux Ecossaises).