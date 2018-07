Le Racing Genk n'a éprouvé aucune difficulté à se défaire des Luxembourgeois de Fola Esch jeudi lors du match aller du deuxième tour préliminaire d'Europa League à la Luminus Arena.

Les Limbourgeois se sont facilement imposés 5-0 et pourront aborder le match retour, prévu jeudi prochain, avec une grande sérénité.

Genk a très rapidement mis la machine en route devant son public et inscrit quatre buts dans la première demi-heure. Ruslan Malinovskyi a ouvert le score après quatre minutes et montré la voie à Alejandro Pozuelo (19e), Leandro Trossard (25e) et Sébastien Dewaest (28e) qui se sont chargés d'arrondir le score et d'anéantir les espoirs luxembourgeois.

L'équipe de Philippe Clément a levé le pied en deuxième période, ce qui n'a pas empêché Leandro Trossard de planter un cinquième but sur penalty (73e).

En cas de qualification - fort probable - au troisième tour préliminaire, Genk défiera le vainqueur du duel entre les Biélorusses de Soligorsk et les Polonais du Lech Poznan, qui se sont quittés sur le score de 1-1 ce jeudi lors du match aller disputé en Biélorussie.

La Gantoise, engagée au prochain tour, a pour sa part vu les Polonais de Jagiellonia prévaloir (1-0) sur les Portugais de Rio Ave lors du match aller. Le vainqueur de ce duel affrontera les Buffalo's au prochain tour.