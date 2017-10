Lors de la troisième journée d'Europa League, la Real Sociedad a réalisé le carton de la journée en s'imposant 0-6 sur la pelouse du Vardar Skopje en Macédoine.

La formation espagnole avait déjà fait la différence en première période, le marquoir affichant 0-3 au repos. Oyarzabal (12e) et Willian José (34e et 42e) se sont chargés de faire trembler les filets. Willian José poursuivait son festival en deuxième mi-temps en plantant deux nouveaux buts (55e et 59e). De la Bella inscrivait le dernier but espagnol dans les dernières secondes de la partie (90e). Sur le banc au coup d'envoi, Adnan Januzaj est monté au jeu à la 57e minute. La Real Sociedad occupe la deuxième place du groupe L derrière le Zenit Saint-Pétersbourg, vainqueur 3-1 de Rosenborg.

Parmi les favoris de la compétition, Arsenal a souffert sur le terrain de l'Etoile Rouge de Belgrade. Les Gunners se sont imposés 0-1 sur un but d'Olivier Giroud, bien servi par Theo Walcott (85e). Arsenal se détache en tête du groupe H et compte cinq points d'avance sur l'Etoile Rouge de Belgrade et le BATE Borisov. Les Biélorusses se sont imposés 1-0 face à Cologne.

Marseille, un autre prétendant au titre, a également connu des difficultés pour se défaire de Guimaraes. Les Portugais ouvraient le score via Martins (17e) mais Ocampos (28e) et Lopez (76e) offraient la victoire à l'OM. Les Marseillais se trouvent à la deuxième place du groupe I avec six points, soit un de moins que le leader, Salzbourg.

League, jouée jeudi:

Groupe A

Astana (Kaz) - Maccabi Tel-Aviv (Isr) 4-0 (2-0)

Buts:

Astana: Twumasi (33e pen, 42e), Kabananga (47e, 52e)

Groupe G

Hapoel Beer Sheva (Isr) - Steaua Bucarest (Rou) 1-2 (0-0)

Buts:

Hapoel Beer Sheva: Isaac Cuenca (87e)

Steaua Bucarest: Gnohéré (70e, 75e)

Lugano (Sui) - Viktoria Plzen (Tch) 3-2 (0-0)

Buts:

Lugano: Bottani (63e), Carlinhos Junior (69e), Gerndt (88e)

Viktoria Plzen: Krmencik (76e), Bakos (90e)

Groupe H

Etoile Rouge Belgrade (Ser) - Arsenal (Ang) 0-1 (0-0)

But:

Arsenal: Giroud (85e)

BATE Borisov (Blr) - Cologne (All) 1-0 (0-0)

But:

BATE Borisov: Rios (55e)

Groupe I

Marseille (Fra) - Vitoria Guimaraes (Por) 2-1 (1-1)

Buts:

Marseille: Ocampos (28e), Lopez (76e)

Vitoria Guimaraes: Martins (17e)

Konyaspor (Tur) - Salzbourg (Aut) 0-2 (0-1)

Buts:

Salzbourg: Gulbrandsen (5e), Dabbur (80e)

Groupe J

Zorya Louhansk (Ukr) - Hertha Berlin (All) 2-1 (1-0)

Buts:

Zorya Louhansk: Silas (42e), Svatok (79e)

Hertha Berlin: Selke (56e)

Östersund (Suè) - Athletic Bilbao (Esp) 2-2 (0-1)

Buts:

Östersund: Gero (52e), Edwards (64e)

Athletic: Aritz Aduritz (14e), Williams (89e)

Groupe K

Nice (Fra)- Lazio Rome (Ita) 1-3 (1-1)

Buts:

Nice: Balotelli (4e)

Lazio Rome: Caicedo (5e), Milinkovic-Savic (65e, 89e)

++ Zulte-Waregem (Bel) - Vitesse Arnhem (P-B) 1-1 (1-1)

Buts:

Zulte-Waregem: Kashia (c.s.c. 23e)

Vitesse Arnhem: Bruns (27e)

Groupe L

Vardar Skopje (Mac) - Real Sociedad (Esp) 0-6 (0-3)

Buts:

Real Sociedad: Oyarzabal (12e), Willian José (34e, 42e, 55e, 59e), De la Bella (90e)

Zenit Saint-Pétersbourg (Rus) - Rosenborg (Nor) 3-1 (1-0)

Buts:

Zenit Saint-Pétersbourg: Rigoni (1re, 68e, 75e)

Rosenborg: Helland (88e)