A la mi-temps, le score n'était que de 1-0 pour les Russes et personne n'imaginait le scénario qui allait tenir le stade en haleine jusqu'au coup de sifflet final.Après un second but inscrit des pieds de Christian Noboa, l'équipe du Zénit est réduite à dix suite à l'exclusion de Leandro Paredes. On pense alors leurs chances de revenir dans la course à la qualification anéanties, mais les Russes parviennent coup sur coup à inscrire les deux buts nécessaires pour aller aux prolongations.

A la 99e, on pense à nouveau le Zénit mis hors course avec la réduction de l'écart par Seidu Yahaya: c'est 4-1 à la pause de ces prolongations.

Il reste donc 15 minutes aux Russes pour créer l'exploit. Et quel exploit, puisqu'ils parviendront à inscrire pas moins de 4 buts dans ces 15 ultimes minutes, dont 2 sur penalty!

Au final, l'addition est étonnament salée pour le club de Minsk: 8-1. Le Zénit passe donc au tour suivant et y affrontera Molde.