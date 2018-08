Mené 0-2 par l'Ajax en début de rencontre la semaine dernière à Sclessin, le Standard pensait déjà devoir dire adieu à la poursuite de son parcours vers la lucrative phase de poules de la Ligue des Champions. Avec un match nul (2-2) au bout des nonante minutes, les Liégeois ont pourtant conservé quelques chances de passer le cap du troisième tour préliminaire.

Dans ce match retour, le Standard souffre dès le début de rencontre et fini par concéder un but des pieds de Klaas-Jan Huntelaar à la demi-heure de jeu.

Quelques minutes plus tard, les Rouches concèdent un deuxième but, sur corner. C'est un but contre son camp d'Emond.

