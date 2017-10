Même si les Mauves en ont à nouveau pris quatre contre le PSG, les avis sont unanimes: le Sporting n'a pas été ridicule, loin de là, et certains de ses joueurs ont sorti une prestation trois étoiles ! C'est le cas d'Henry Onyekuru et d'Adrien Trebel.

© Reporters







Au four et au moulin, le rouquin du RSCA s'est battu sur chaque ballon, se multilpliant à la récupération... prenant même la responsabilité du milieu mauve après la sortie sur blessure de Sven Kums. De son côté, Henry a fait mal à la défense de Paris. Il aurait pu, aurait sans doute, dû inscrire un but mais Areola et la barre en ont décidé autrement. Reste qu'il a fait passer une soirée compliquée au vétéran Alvès.