Quatre ans après un 0-5 bien tassé et la standing ovation pour Zlatan Ibrahimovic, Anderlecht retrouve le Paris Saint-Germain dans sa poule de Ligue des Champions. Si Zlatan a laissé sa place à Neymar en tant que key player chez les Franciliens, la tâche ne s'annonce pas plus facile pour les Mauves. Elle sera bien plus difficile au contraire.

Le club emmené par l'argent du Qatar arrive en effet avec sa pléiade de stars à Saint-Guidon et les Bruxellois devront réaliser un véritable exploit pour espérer accrocher au minimum un point contre l'un des ténors du football européen, qui vise ni plus ni moins le trophée suprême en fin de saison.

LES COMPOS

Anderlecht : Sels, Dendoncker, Kara, Deschacht, Appiah, Kums, Trebel, Onyekuru, Gerkens, Hanni, Teodorczyk

(Banc: Beric, Chipciu, Stanciu, Obradovic, Boeckx, Bruno, Sá)

PSG (en attente de confirmation) : Aréola, Alves, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Motta, Verratti, Rabiot, Mbappé, Cavani, Neymar





NOTRE DIRECT COMMENTE