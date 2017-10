Les absents de la rencontre face à Dijon seront-ils de retour ?

Unai Emery s’est montré assez vague à ce sujet après le déplacement de samedi. "On va attendre de voir comment les blessures vont évoluer. On veut éviter toute rechute."

Il peut toutefois penser de manière positive. Edinson Cavani fera son retour pour le match à Anderlecht. Thiago Silva (cuisse), Marco Verratti (adducteurs) et Layvin Kurzawa (genou) se révèlent incertains et sont lancés dans une course contre la montre.

De gros doutes subsistent quant au genou du capitaine Thiago Motta.