Il y a ces images qui tournent en boucle et font de son retourné un bijou qui scintille. Et puis il y a la froide réalité des chiffres qui dépeignent le portrait d’un buteur d’un autre monde. D’un autre temps.

Obnubilé par ses statistiques, Cristiano Ronaldo porte au moins autant d’attention à l’un qu’à l’autre. Cette soirée piémontaise lui a permis d’inscrire ce qu’il considère "comme probablement le plus beau but de sa carrière".

"J’ai sauté très haut et ce but va rester dans les mémoires", a affirmé CR7 sans qu’il soit possible de le contredire.

Le voilà désormais lancé dans une chasse aux records qui pourrait asseoir encore un peu plus son rang de Mister Europe vu ceux qu’il détient déjà.

