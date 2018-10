Dans l'autre rencontre, opposant le Lokomotiv Moscou à Schalke, il n'y a pas eu de but. L'essentiel du jeu se déroule en milieu de terrain. Le jeu est très haché avec beaucoup de duels et déjà quelques cartons jaunes distribués aux deux équipes. Moins de spectacle qu'en capitale française. Le fossé entre les deux équipes est certes grand dans la rencontre qui se déroule en Russie.Schalke s'est imposé en seconde mi-temps dans les derniers instants de la rencontre. Un but sur corner signé McKennie a permis aux allemands de ramener les trois points de leur déplacement en Russie