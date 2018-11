On le sait depuis son arrivée dans la Ruhr en août dernier : Axel Witsel se sent comme un poisson dans l’eau à Dortmund, où il est rapidement devenu un cadre de l’équipe.

Mercredi soir, il l’a encore prouvé en touchant un nombre incalculable de ballons. Et il n’a pas hésité à descendre les chercher très bas. Même parfois derrière ses défenseurs ?

“J’essaie de donner le maximum pour l’équipe”, expliquait le médian après la rencontre. “Il y avait peu d’espace et pas beaucoup de pression sur moi. Donc j’essayais de bouger un peu, d’aller sur les côtés. Mais Bruges a joué bas. On s’attendait à une équipe défensive… mais pas à se point-là. Les Brugeois étaient bien en place.”

Et ont contrecarré les plans de cette équipe ultraoffensive, habituée à enchaîner les buts à domicile depuis le début de la saison.

“On ne peut pas marquer quatre buts tous les trois jours”, disait Witsel. “On ne le cache pas, notre priorité, c’est le championnat et terminer premier du groupe n’était peut-être pas notre priorité. On a essayé de rester patient et ne pas s’emballer pour ne pas être battus.”

Et lui est sorti en fin de match en se tenant la cuisse. “C’est juste une crampe suite à un duel aérien avec Wesley. Rien de grave”, rassurait le Diable Rouge. “J’ai directement demandé le changement au coach par précaution.”

Et il a été dignement applaudi par un public qu’il a vraiment conquis…