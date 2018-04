Le Real Madrid se déplace ce mercredi soir au Bayern Munich dans le cadre de la deuxième demi-finale de Ligue des Champions. Suivez cette rencontre en direct commenté.

La rencontre démarrait tambour battant avec un rythme très soutenu. Le Bayern déchantait cependant rapidement avec la sortie sur blessure d'Arjen Robben après huit minutes. Le Néerlandais allait être imité près d'une demi-heure plus tard par Jerôme Boateng, touché, apparemment, comme son équipier aux adducteurs.

Entre ces deux coups du sort, les Bavarois trouvaient la faille grâce à un déboulé en solitaire de l'ailier Joshua Kimmich qui ponctuait un mouvement rapide des locaux et faisait 1-0 d'une puissance frappe à la 27e.

Mais juste avant la pause, le Real Madrid, pourtant en difficulté, revenait dans la rencontre et marquait un but à l'extérieur très important. Depuis l'extérieur du rectangle, Marcelo envoyait une frappe puissante du pied gauche pour faire un but partout.

LES COMPOS

Bayern Munich : Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha; Javi Martinez, James; Robben, Müller, Ribéry; Lewandowski

Real Madrid : Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Lucas Vazquez, Ronaldo





